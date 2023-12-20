Moral oldu

Ömer KADİROĞLU

Cyprostyle Education Center Gönyeli Alayköy Belediyesi iş birliği ile yeni yıl öncesi moral olması amacıyla Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ndeki yaşlılara saç, sakal, boya, tırnak bakımı ihtiyaçlarını giderdi.

Cyprostyle Education Center öğrenci ve öğretmenleri ile gerçekleştirilen ilk sosyal sorumluluk projesinde öğretmenlerin gözetiminde merkezde bulunan yaşlılara saç sakal kesimleri, tırnak, el ve ayak bakımları, saç boyaları ve güzellik bakımları yapıldı. Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, sosyal sorumluluk projesine imza atan Cyprostyle Education Center’e, öğrenci ve öğretmenlerine teşekkür etti.

