Tam not aldı

Başarılı ve genç tasarımcı Hülya Albayrak-MirAda Haute Couture, Çırağan Sarayı'nda muhteşem bir defileye imza atarak yeni koleksiyonunu zirvede başarıyla tanıttı. Başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Albayrak tamamı el işçiliğiyle yapılan yeni koleksiyonunda Cumhuriyet’in 100.yılına özel güçlü ve ayakları yere basan kadından yola çıkarak hazırladığı birbirinden güzel ve özel tasarımlar ince işçilikleriyle göz doldurdu.

Koreografisini ünlü koreograf Asil Çağıl’ın yaptığı defilede Zeliha Çal, Açelya Kartal, Gamze Balım,Seviye İkbal Tulgar, Deniz Eser, Melissa Aslan, Tuğçe Tekin,Aybike Hindistan, Derya Ekşioğlu, Ummy Barre, Merve Karslı, Oğulşat Gagşalova,Beste Tuğçe Viran, Maria Smyrnova,Mahsa Seyfi,Nazlıcan Erden, Pınar Güve,Su Kaya,Elif Tokgöz, Aylin Şakacı gibi taçlı güzeller podyuma çıktı.Defilenin Finalinde Cumhuriyet’in 100.yılına özel bir koreografiyle podyuma çıkan mankenler izleyenlerce ayakta alkışlandı. Hülya Albayrak’ın kızı Ada ve oğlu Mirza ile podyuma çıkan ünlü manken Zeliha Çal ‘Cumhuriyet’in 100.Yılında böyle anlamlı bir defile ve organizasyonda bulunmaktan gurur duydum.’ dedi.



