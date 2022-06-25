774 kişi bağışçı oldu

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü, Sağlık Bakanlığı’nın işbirliğiyle organ bağışı kampanyası düzenliyor.

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü dün Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar’ın da katıldığı bir toplantıda kampanya hakkında bilgi verdi.

774 kişinin organ bağışçısı olduğu KKTC’de bugüne kadar 28 kişiye kadavradan 22 kişiye de canlı böbrek ve 3 kişiye de kalp nakli yapıldı.

Organ bağışçısı olmak isteyenler, hastanelerden, sağlık bakanlığından ve bakanlığın web sayfasından form doldurarak ıslak imza karşılığında organ bağışçısı kartı alabiliyor.

Özdoğa: Bir kişiye yaşam hediye edebilirsiniz

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Başkanı Berna Yılmazoğlu Özdoğa, kulüplerinin bu yıl ana aktivite olarak ülkemizde çok fazla irdelenmemiş ve yeterli farkındalık getirilememiş olan organ bağışı konusunu seçtiğini vurguladı.

Ülkede artan böbrek ve kalp hastalıklarının organ bağışının önemini gözler önüne serdiğini belirten Özdoğa, “Ne yazık ki toplumumuz bu konuda çok bilinçli ve birçok doğru bilinen yanlış var” dedi.

Özdoğa, amaçlarının birçok farklı aktiviteyle bu konuda farkındalık geliştirmek olduğunu belirterek, uzun soluklu bir çalışmayla, bilgilendirici broşür dağıtacaklarını, bilbord ve posterlerle kampanyayı paylaşacaklarını söyledi. Özdoğa, bir yıllık kampanya sürecinde yapmayı planladıkları çalışmaları da özetledi.

Oygar, lionslara teşekkür etti

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar ise, lions kulübüne duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, 2008-2009 yılında hazırlıklarına başladıkları yasa tasarısından beri organ bağışını genişletmek için aralıksız çalıştıklarını kaydetti.

İlk böbrek naklinin 2016 yılında babadan oğula yapıldığını, 2017’den beri de kadavradan böbrek nakli yaptıklarını söyleyen Oygar, bugüne kadar 28 kadavradan, 22 de canlıdan böbrek nakli yapıldığını belirtti.

Oygar, bugüne kadar 3 de kalp nakli yapıldığını ifade ederek, karaciğer nakli için de çalışmaların devam ettiğini ve ülkede şu an 774 organ bağışçısı bulunduğunu söyledi.

Böylesi kampanyaların çok önemli olduğunu belirterek, organ bağışında sosyal sorumluluk projeleri ve sivil toplum örgütlerine çok görevler düştüğünü ifade eden Oygar, bu tür kampanyaların organ bağışlarını arttırdığını gördüklerini, bu nedenle de bu kampanyaları her zaman desteklediklerini belirtti.

Oygar, “İnsanlar, çok sevdikleri kişinin organlarının başka insanlarda yaşamaya devam etmesinden teselli buluyor” dedi.

