Önemli tasarılar ele alındı

Pazartesi ve Salı günkü gündemini stenografların ek mesaiye kalmama eylemi nedeniyle tamamlayamayan, yangın nedeniyle önceki günkü olağanüstü toplantısı da ertelenen Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün toplandı.

Olağanüstü toplantı, Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 10.30’da başladı.

Genel Kurul'un gündeminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında E-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı, Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi ile güncel konuşmalar vardı.

e-devletle ilgili onay yasa tasarısı tartışması

Cumhuriyet Meclisi Kurulu’nda e -devletle ilgili onay yasa tasarısı tartışıldı.

Muhalefet, KKTC’deki veriler konusunda Türksat’a projelendirme ve yönetim yetkisi verildiğini, protokoldeki söz konusu maddenin düzeltilmesini talep ederken, hükümet yetkilileri bunu kabul etmedi, e-devlet işlerinin acil şekilde devam edebilmesi, belli noktaya gelmesine ihtiyaç olduğundan bu onay yasa tasarısı geçmesi gerektiğini ifade etti.

Genel Kurulda ilk olarak Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanlığı’nın komitenin Genel Kurul toplantısı sırasında toplantısına devam edebilmesine onay verilmesini ilişkin tezkeresi okundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, e-devletle ilgili çalışmaların 2012’den beri devam ettiğini, TÜRSAT’ın süreçte yer aldığını, e-devlet konusunda devletlerarası ve kurumlar arası 25 protokol imzalandığını, 22 projenin başlatıldığını, 10 yılık sürede hiçbir güvenlik zafiyeti de yaşanmadığını belirtti.

Türksat’ın bu konudaki yaklaşım nedeniyle huzursuzluk hissederek bir metin hazırladığını ifade eden Taçoy, kendisine iletilen teknik metni kürsüden de okudu.

Erhürman: 16 ay sonra tasarı yeniden Meclis’te

Söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Kurul’daki konuşmasında yangından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Dünkü onay yasa tasarısı hakkında 8 Mart 2021 tarihinde meclis kürsüsünden yine konuşma yaptığını, bu onay yasa tasarısının meclisten geçmediğini ifade eden Erhürman, 16 ay sonra tasarının yeniden meclise geldiğini kaydetti.

Erhürman, “16 ay önce söylediğim şeyleri yapmadınız, bunları 16 ay sonra yeniden söylediğimde niye şaşırıyorsunuz? O zaman da çoğunluğunuz vardı, niye geçirmediniz çünkü siz de yanlış olduğunu fark ettiniz” dedi.

Tufan Erhürman, Türksat’ın veri yönetiminin KKTC tarafından yapılacağını belirttiğini ancak anlaşmaya yönetimin Türksat tarafından yapılacağının yazıldığını kaydetti.

e-devletle ilgili işbirliği protokolüne onay verildi

Cumhuriyet Meclisi, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında E-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı”nı oyçokluğuyla kabul etti.

Yasa tasarısına 26 milletvekili kabul, 18 milletvekili ret oy verdi. 5 milletvekili oylamaya katılmadı.

Yasa tasarısı üzerine söz alan CTP Milletvekili Asım Akansoy, protokolün Ersan Saner döneminde gündeme geldiğini, o dönem komitede üçe üç olduğu için uyumlu bir görüşme süreci yaşandığını, ancak şimdi yeniden gündeme getirildiğine işaret etti.

Akansoy, e-devlet projesinin ülkenin menfaatine ve önemli bir proje olduğunu ifade ederek, halkın yararlanması ve Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanılmasında bir sorun olmadığını, sıkıntının protokolün yetki devri içermesinden kaynaklandığını belirtti.

Yetkinin Türksat’a devredilmesi konusunda sıkıntı olduğunu ve bunun düzeltülmesini istediklerini ifade eden Akansoy, yönetim yetkisinin KKTC’de olmasının önemine işaret etti. Bu konudaki düşünce ve önerilerini o dönem sunduklarını ancak hiçbirşey değiştirilmeden düzenlemenin aynen Meclis’e getirildiğini belirten Akansoy, bu protokolün düzeltilmesi konusunda neden irade ortaya konmadığını sordu.

Öztürk: Tüm kesimlere söz verdik

UBP Milletvekili Yasemin Öztürk de, bu yasanın hazırlanmasında emeği geçen, destek veren herkese teşekkür ederek, yasa görüşülürken tüm kesimlere söz verdiklerini kaydetti.

Projenin, önemli bir proje olduğunu ifade eden Öztürk, gizlilik için çalışma yaparak, gizlilik maddesi koyduklarını ifade etti ve bu maddeleri okudu.

Uluçay: Protokol anayasaya aykırı

Oylama sırasında söz alan CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, bu protokolün uygulanamayacağını çünkü Anayasa’ya aykırı olduğunu ifade ederek, bu oylamanın, gerekli düzenleme yapıldıktan haftaya yapılabileceğini ancak iktidarın bugünde ısrar ettiğini söyledi. Bu yasa onayıyla halkın geleceğine kötülük yapıldığını savunan Uluçay, Meclis’in bu konuda bir ortada noktada buluşup, karar alamamasını da doğru bulmadığını ifade etti.

Solyalı: 1976’dan beri 4 yılda bir yapılıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi görüşüldü.

Öneride, 26 Haziran’da gerçekleşmesi gereken yerel seçimin 27 Kasım’a ertelenmesi, belediye başkan ve muhtarların ve diğer yetkili organların seçime kadar görevde kalmasını öngörülüyor.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk, komitenin önerisiyle ilgili raporunu okudu.

CTP milletvekili Ürün Solyalı, hükümet tarafından Meclise getirilen yasa tasarılarının Anayasa’nın usul ve ilkelerine aykırı olduğunu, bu önerinin de böyle olduğunu, yerel seçimlerin 1976’dan beri 4 yılda bir yapıldığını söyledi.

Solyalı, seçimi ertelemenin Anayasa'ya aykırı olduğunun Savcılık tarafından da belirtildiğini ancak bunun hem Meclis'ten hem de halktan gizlendiğini söyledi.

Hasipoğlu: Komitede oy çokluğu ile kabul edildi

UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, önerinin komitede görüşüldüğünü ve oy çokluğuyla kabul edildiğini belirtti.

Hasipoğlu, öneride seçim tarihinin düzenlendiğini, yerel seçim tarihinin 27 kasım olarak belirlendiğini, belediye başkanlarının, muhtarların, ihtiyar heyetinin yenileri seçilene kadar görevde olacağını belirtti.

Oğuzhan Hasipoğlu, “Sadece görevde kalmaları değil, yetkilerini de bu tarihe kadar kullanabilmeleri için yasa önerisi verilecek…” dedi.

Yasa Önerisi oy çokluğuyla kabul edildi

Meclis Genel Kurulu, Seçim ve Halkoylaması (değişiklik) Yasa Önerisi'ni oy çokluğuyla onayladı.

Yasa, seçim tarihini kasım ayının son pazarı olarak düzenler ve yeni seçilen belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve azalar göreve başlayacağı tarihe kadar mevcutların göreve devam etmesini öngörür.

Erhürman: Bugün meclis Allaha emanet

Cumhuriyet Genel Kurulu’nda Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi'nin ele alınması sırasında ilk sözü alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, konuşmasının başında devam eden yangına değinerek, yetkililerden çelişkili haberler geldiğine dikkat çekerek, Tarım Bakanından bilgi talep etti.

Erhürman özellikle acil yardım ve araç gereç destek çağrılarına işaret ederek, ihtiyaç varsa, Anayasa'nın 41. maddesinden doğan el koyma yetkisinin yürürlüğe konabileceğini söyledi. Bir çok insanın el koyulmaksızın da yardım edeceğine inanç belirten Erhürman, araçların gelişiyle ilgili yaşanan karmaşanın giderilmesi gerektiğini kaydetti.

“Bugün meclis Allaha emanet” diyen Erhürman, belediye seçimlerinin tarihi konusunda konuşulanlardan Oğuzhan Hasipoğlu’nun haberi olup olmadığını sordu. Kendisinin imzaladığı evrakta, Haziran sonunda seçim yapılmayacağını söyleyen herhangi bir şey bulunmadığını, kendisinin neye imza attığını çok iyi bildiğini vurgulayan Erhürman, 28 Haziran’da yapılacak seçimin, 28 belediye için yapılacağını, eğer seçim tarihi değiştirilemeyecekse, seçime 28 belediyeyle gidileceğini kaydetti.

Meclis Genel Kurulu’nun bir sonraki birleşimi, 27 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2022, 10:18