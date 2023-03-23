79’u sürat suçu işledi

Lefkoşa ve İskele’de eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi. İki bölgede bin 60 sürücünün aracı kontrol edilirken, suç işlediği belirlenen 370 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Rapor edilen 370 sürücüden 79’unun sürat suçu işlediği belirtildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlüklerinin sorumluluk sahaları içerisinde önceki gece 20.00-00.00 saatleri arasında eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildiği kaydedildi.

Trafik ekiplerinin denetimleri sonucunda, toplam 610 araç sürücüsünün kontrol edildiği ve 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 28’i belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 285 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 26 aracın ise trafikten men edildiği belirtildi.

İskele’deki denetimler kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerin kontrol edildiği ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği kaydedildi.

Trafik ekiplerinin denetimleri sonucunda toplam 450 araç sürücüsünün kontrol edildiği, 51’i belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 85 araç sürücüsünün çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığı ve bir aracın da trafikten men edildiği kaydedildi.