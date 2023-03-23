Yasaya aykırı bulundu

Mahkeme kararıyla Taş-Yapı sahibi, TNT’nin büyük ortağı Emrullah Turanlı’nın Müteahhitlik karnesi iptal edildi.

Ercan’ın ihalesini alan firmanın yasada öngörülen ‘daha önce havaalanı yapmış olmak’ ve ‘yerli firma ile çalışma zorunluluğu’ şartlarına uymadığı belirtildi.

İnşaat Müteahhitleri Birliği tarafından Anayasa Mahkemesi’nde açılan dava sonuçlandı. Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasası’na uymadığı gerekçesiyle açılan dava sonucu mahkeme, Emrullah Turanlı’nın Müteahhitlik karnesini iptal etti. Konuyla ilgili Diyalog’a konuşan İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, bir önceki hükümet döneminde Taş-Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye verilmiş olan ‘KKTC’de müteahhitlik yapma izninin’ bir an önce iptal edilmesi için mahkemeye başvurduklarını söyledi.

Gürfacer, Taş-Yapı İnşaat’tın da tüm müteahhitler için geçerli olan Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasası’na uygunluk teşkil etmesi gerektiğini söyledi.

Gürcafer: Kriterlere uymuyordu

Gürcafer, Bakanlar Kurulu'nun TNT’nin müracaatı ile Taş Yapı şirketine verdiği özel inşaat yapma izninin Anayasa Mahkemesince iptal edildiğini dile getirdi.

Gürcafer, ayrıca, “Söz konusu firma, Ercan Havaalanı ile ilgili ihale sözleşmesinde yer alan ‘daha önceden havaalanı yapmış ve bitirmiş olmak’ ve 19/1998 Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasası’nda yer alan ‘yerli bir firma ile çalışma zorunluluğu’ şartlarına uymuyordu” dedi.