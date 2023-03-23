Cuma’yı hayata döndürdü

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aşırı derecede alkollü sürücünün yönetimindeki aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 43 yaşındaki Cuma Acar’a ilk müdahaleyi kaza mahallinin yakınındaki apartmanda yaşayan Doktor Salih Kavaz yaptı.

Aracın çarpmasıyla yol ortasına düşen Acar’a müdahale eden Kavaz, kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Acar daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılan Acar tedavi altına alınırken, sürücü Recep Keser’in kaza anında 209 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücü tutuklandı

Polisten yapılan açıklamada kazanın dün saat 18. 45 sıralarında İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldiği belirtildi.

Recep Keser’in 209 promil alkol etkisi altındayken HH 685 plakalı araç ile Baykal Çemberinden Sulu Çember istikametine doğru seyrettiği sırada Dumlupınar Spor Kulübü önlerine geldiği zaman yolu yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Cumali Acar’a çarptığı kaydedildi.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Cumali Acar’ın Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı, alkollü sürücünün tutuklandığı açıklandı.

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2023, 10:52