8 kişi tutuklandı

Ülke genelinde son bir haftada polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu toplam 2 bin 592 cezai işlem yapıldı. Son 7 günlük sürede 68 trafik kazası meydana gelirken, bir can kaybı oldu, 23 kişi yaralandı.

Polis tarafından kesilen trafik cezalarının bin 43’ü sürat, 15’i tehlikeli, 37’sü dikkatsiz sürüş, 130’u seyrüsefersiz araç kullanma, 9’u ehliyetsiz sürüş, 137’i alkollü, 176’sı emniyet kemersiz, 40’ ise sigortasız araç kullanma suçlarını oluşturdu.

Ayrıca seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 192, trafik levha ve işaretlerine uymamaktan 108, trafik ışıklarına uymamaktan 11, muayenesiz araç kullanmaktan 49, yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmaktan 138, özel eşya taşıma "B" işletme izinsiz araç kullanmaktan 113, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmaktan 11, ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmaktan 12 ve 678 diğer trafik suçlarından ileri işleme gidildi.

68 trafik kazası, bir can kaybı

Öte yandan son bir haftada 68 trafik kazası meydana gelirken, bir kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Polis açıklamasında, kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarının 4 milyon 511 bin 105 TL olduğu kaydedildi.

Kazaların ilçelere göre dağılımı; Lefkoşa 20, Gazimağusa 10, Girne 26, Güzelyurt 7 ve İskele 5 olarak açıklandı.