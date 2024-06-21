Yargısı ileride

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, bir galeride 29 Ocak’ta alacaklarını tahsil etmeye giden Azerbaycan uyruklu 2 şahsı tehdit etmekle suçlanan Altuğ Güvenateş ve Ahmet Açıkgül, dün teminar maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Süleyman Açıkada, 29 Ocak 2024 tarihinde, saat 12.00 sıralarında, zanlı Ahmet Açıkgül’e ait galeri içerisinde, alacaklarını tahsil etmeye giden Azerbaycan uyruklu 2 şahsa, Altuğ Güvenateş’in, tasarrufundaki tabancayı doğrultarak, “bu mekan benin, bunlar benim adamlarım, benden para mı alacaksınız” diyerel şiddet tehdidinde bulunduğunu belirtti.

Olayın polisin bilgisine 17 Nisan’da geldiğini ve mesele ile ilgili gizli bir soruşturma yürüttüklerini belirten polis, zanlıların 14 Haziran’da gözaltına alındığını bildirdi. Soruşturmanın tamamlandığını aktaran polis, zanlıların uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlıların, 5’er bin TL nakdi kefalet ödemesi şartıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.