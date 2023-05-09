8 yıl yatacak

Lefkoşa’da meydana gelen kavgada Nijeryalı öğrencinin gözüne ciddi şekilde zarar veren Muhammed Tapınç hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 8 yıl hapse mahkum edildi. Kararda öncelikle olgular aktarıldı. Ağır ceza heyeti, Muhammed Tapınç’ın, 15 Ağustos 2022 tarihinde Lefkoşa’da Şht. Osman Yusuf Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 17 numaralı dairesinde eşya taşıma hususunda aralarında çıkan tartışma sonucu Boris Ndip Takang’ı ciddi şekilde darp ettiğini, sağ gözüne delici alet saplayıp kör olmasına neden olduğunu açıkladı. Heyet, Boris Ndip Takang’ın aynı gün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındığını, ciddi operasyonlar geçirdiğini belirtti. Heyet, Muhammed Tapınç’ın 16 Ağustos’ta Ercan Havalimanı’ndan kaçmaya çalışırken tespit edilip, tutuklandığını ifade etti. Ağır ceza heyeti, meydana gelen olay sonrası gözüne delici alet sokulan Boris Ndip Takang’ın kör olduğunu, olayın son derece ciddi olduğunu belirtti.

Heyet, ağır yaralama suçunun ve Boris Ndip Takang’ın gözünü kaybetmesinin ciddiyetine değindi. Ağır ceza heyeti, Takang’ın 15 bin dolar karşılığında sanığı affetmesine karşın, duyu organını kaybetmesinin vahim bir sonuç olduğunun altını çizdi.

Heyet, sanığı mahkûm olduğu davalardan 8 yıl hapis cezası ile cezalandırdığını açıkladı.