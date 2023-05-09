Üzen tablo

Ülke genelinde son bir haftada 97 kaza meydana gelirken, bir kişi yaşamını yitirdi. Kazalar sonucu 31 kişi de yaralanırken, aynı dönem içerisinde 867 araç sürücüsü rapor edildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 1-7 Mayıs tarihlerini kapsayan sürede meydana gelen trafik kazalarının 27’si sürat, 21'i dikkatsiz sürüş, 16’sı kavşakta durmamak, 15’i yakın takip ve 17’si de diğer etkenlerden kaynaklandı.

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 4 milyon, 128 bin 300 TL olurken, kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle;

Lefkoşa 42, Gazimağusa 14, Girne 24, Güzelyurt 7, İskele 9.

Öte yandan 1-7 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kontrollerinde 11 bin 208 araç sürücüsü kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 867 araç sürücüsü rapor edildi.

Suçların dağılımı ise şöyle:

Sürat: 340

Seyir halindeyken cep telefonu kullanmak: 99

Trafik levha ve işaretlerine uymamak: 97

Emniyet kemersiz araç kullanmak: 44

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 42

Dikkatsiz sürüş: 34

Alkollü içki tesiri altında araç kullanmak: 30

Sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak: 18

Tehlikeli sürüş: 11

Muayenesiz araç kullanmak: 11

Trafik ışıklarına uymamak: 6

Koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak: 5

Sürüş ehliyetsiz araç kullanmak: 3

"A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak: 3

"B" özel işletme izinsiz araç kullanmak: 2

Tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak: 1

Diğer trafik suçlar: 121