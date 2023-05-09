220 promil alkollü çıktı

Hüseyin ÇİÇEK

Yenierenköy Halk Plajı anayolunda öğleden sonra meydana gelen trafik kazasında alkollü olduğu belirlenen sürücü yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücü Onur Milli’nin kaza esnasında 220 miligram alkol tesiri altında olduğu belirlendi. Sürücü yapılan tedavinin ardından polis tarafından tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 17. 30 sıralarında, Yenierenköy Halk Plajı Anayolu’nun 1-2’inci kilometreleri arasında, Onur Milli, 220 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JM 019 salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve bir bahçeyi çevreleyen tellere çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Onur Milli, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisine müteakip, taburcu edildikten sonra tutuklandı.

