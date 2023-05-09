Karara çok üzüldü

Ercan Havalimanı’ndan giriş yaptığı esnada, tasarrufunda para ve kambiyo yasasına aykırı 500 bin Euro para bulunan Yusuf Kenan Tüfekçiyaşar hakkındaki dava dün karara bağlandı. Sanık, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oybirliği ile verdiği kararla bir yıl hapse mahkum edildi.

Kararda olguları aktaran heyet, 19 Temmuz 2022 tarihinde Ercan Güvenlik Amirliğinden alınan bilgide İstanbul'dan Ercan Hava Limanına saat 18.30 KKTC ‘ye giriş yapan Yusuf Kenan Tüfekçiyaşar'ın tasarrufunda bulundurduğu el valizi içerisindeki toplam 500 bin Euro nakit para bulunduğunu anımsattı.

Heyet, kontrolsüz para hareketlerinin yaratacağı sonuçların bir ulusu değil tüm dünyayı etkileyen global bir risk olduğunu belirtti. Heyet, sanığa hürriyeti bağlayıcı bir ceza haricinde ceza takdir etmenin mümkün olmadığını dile getirdi.

Ağır ceza heyeti, sanığı bir yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.