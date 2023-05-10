Şikayetçi olmadı

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aracına Sakarya'da taşlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı 15 yaşındaki bir çocuğun yaptığı, çocuğun; Kılıçdaroğlu'nun şikayetçi olmaması üzerine gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Sakarya’daki miting alanından ayrıldığı sırada, alan çıkışında bulunun bir kişi otobüse taş fırlattı. Otobüsün camı kırılırken saldırgan yakalandı. Kılıçdaroğlu’nun otobüsü daha sonra miting alanından ayrıldı.

T24'ün haberine göre seçim otobüsüne taş atan kişinin 15 yaşında bir çocuk olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan çocuk, Kılıçdaroğlu şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.

"Evladımızın kimliği açıklanmasın..."

Kılıçdaroğlu'nun, olayın ardından Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’u arayarak “Evladımızın kimliği hiçbir şekilde açıklanmasın, aileye de hukuki destek verilsin. Bu çocuk Türkiye’nin evladıdır; seçimler gelir geçer, çocuğun zarar görmemesi en önemli konumuzdur. Asıl mesele onun yaptığı eylem değil, bir çocuğu böylesi bir provokasyona alet edenlerdir.” talimatını ilettiği öğrenildi.

“İlk turda bitirelim”

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından; “İlk turda bitirelim” notuyla bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu, “Her gün görüyoruz ki karşımızdaki radikaller koalisyonu gözünü karartmıştır. Korkunç şeyler yapmaya hazırlar. Biz mutlaka kazanacağız da sonrasındaki şifa sürecimiz uzamasın, yıllar almasın diyorsanız ilk turda bu işi geçmek zorundayız… Amaç, Türkiye’yi önce muhalefet yapılabilir hale getirmek. Sonrası herkes için kolay. Haydi, ilk turda bitirelim bu işi. Sonra, Bay Kemal’e ne istersen de. Hatta aç ağzını, yum gözünü. Başım üstüne” dedi.