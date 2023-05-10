‘Adaleti savunun’

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Politis gazetesi, Rum Temsilciler Meclisi ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriyu’nun, AB üyesi ülke parlamentolarının başkanlarına ve Avrupa Halk Partisi üyesi partilerin başkanlarına mektup gönderdiğini ve kapalı bölge Maraş konusuyla ilgili bilgilendirmede bulunduğunu yazdı. Gazeteye göre Dimitriyu’nun muhataplarını ‘adaleti ve meşruiyeti’ savunmaya çağırdı.

Gazete, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ndeki (AKPM) Rum delegasyonunun Başkanı Nikos Tornaritis’in de muhataplarına, kapalı bölge Maraş’taki Rum mallarıyla ilgili mektup gönderdiğini duyurdu. Tornaritis’in AKPM Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi'ndeki Maraş konusu Raportörü Piero Fassino ile AKPM’deki ulusal delegasyonların başkanlarına mektup gönderdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre; Tornaritis mektupta, kapalı bölge Maraş’ta yaşanan gelişmeler ile kentin Türkiye ve KKTC makamları tarafından turistik kalkınma amacıyla yöntemli ve kademeli bir şekilde açılmasının, BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarına aykırı olduğu iddiasında da bulundu.

Gazete, “Annita’dan Weber’e Mektup” başlıklı haberinde ise, DİSİ Başkanı Annita Dimitriyu’nun Avrupa Halk Partisi Başkanı Manfred Weber’e gönderdiği Maraş konulu mektubunda, Kıbrıslı Rumların mülkiyetindeki taşınmazların belirsiz kanallar ve süreçler aracılığıyla alım-satımlarının gerçekleştiğini iddia ettiğini iletti.

1974 yılındaki ileri sürülen “Türk işgalinden” bu yana kapalı bölge Maraş’ın boş olduğuna işaret ederek, Türkiye ve KKTC’nin, kentin ekonomik ve siyasi amaçlı olarak aşamalı bir şekilde açılmasına ilişkin yönlendirmelerini kınayan Dimitriyu, toprak üzerinde yeni oldubittiler meydana getirilmesiyle birlikte mevcut durumun değiştirilmesini amaçlayan bu tür taktiklerin, BM Güvenlik Konseyi'nin 550 ve 789 sayılı kararları ile 2021 yılının Temmuz ayındaki BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı açıklamasına aykırı olduğunu iddia etti.