60 bin lira ödedi

Güney Kıbrıs’ta yaşayan ve KKTC’de 856 bin lira değerindeki BMW aracına sahte plakayla sigorta poliçesi çıkarttığı tespit edilerek, Metehan Sınır Kapısı’nda yakalanan Sergey Maskaev hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Rus uyruklu zanlı dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Güney Kıbrıs’ta yaşayan Sergey Maskaev’in, 28 Nisan 2023 tarihinde henüz yasal kayıdı bulunmayan BMW 5.23 D marka salon araca sigorta çıkarabilmek amacıyla, üzerine 2014 model Mercerdes-Benz A Class marka salon araca ait KU14YFS numaralı plakayı taktığını söyledi

Polis, zanlının plaka değişikliğinin ardından Capital İnsurance isimli Sigorta Şirketine başvurduğunu belirtti. Polis memuru, zanlının şirket çalışanlarına KU14YFS numaralı plakanın BMW’ye ait olduğunu beyan edip bir aylık sigorta çıkarttığını anlattı.

Polis, zanlının 30 Nisan 2023 tarihinde saat 13.20 sıralarında Metehan Kara Kapısından çıkış yapacağı bir sırada tespit edilerek, tutuklandığını ve aracın da emare alındığını belirtti.

Polis, yapılan soruşturmada BMW aracın güneyde yasal bir kaydının olmadığını, zanlının tasarrufunda sadece gümrük ve rıhtım belgelerinin olduğunu belirtti. Polis, zanlının davasında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı ve zanlının 60 bin TL nakit teminat yatırması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.