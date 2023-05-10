Çocuklar yoğun ilgi gösterdi

Yaralı ve bakıma muhtaç deniz kaplumbağalarını sağlığına kavuşturmak amacıyla Merit Grubu’nun sosyal sorumluluk projesi olarak faaliyet gösteren Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, geçtiğimiz hafta, Gönyeli İlkokulu, Mustafa Çağatay İlkokulu, Türk Maarif Koleji ve Girne Maarif Anaokulu’ndan öğrencileri ağırladı. Öğretmen ve öğrencilerin yoğun ilgisi ile gerçekleşen ziyaretlerde, 800 katılımcıya deniz kaplumbağalarının beslenme ve yaşam döngüleri hakkında bilgiler verildi.

Merkezde tedavi gören 10 yaralı deniz kaplumbağasının iyileşme süreçlerini gözlemleyen ziyaretçiler, akıllarındaki birçok soruya yanıt alma imkanı buldu. Minik öğrenciler, anne kaplumbağaların, yumurtlama sonrasında yavrularını bir daha görmemelerine oldukça şaşırdı.

Kara: Gurur kaynağı

Okul pikniğinde en az çöp çıkaran sınıfı belirlemek için Nisan ayında yapılan TMK Environmental Club tarafından düzenlenen yarışmada birinci gelen sınıfa Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etme ödülü de verildi.

Türk Maarif Koleji öğrencilerinin, birincilik ödülü olarak Merkezi ziyaret etmesi büyük bir memnuniyet yarattı. Merit Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, “Yeni neslin, çevre bilinci ile yetişmesini mutlulukla izliyorum. Birinci olan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Amaçlarımız ile tam anlamıyla örtüşen bir projenin ödülü olarak görülmek bizim için büyük bir gurur ve motivasyon kaynağı oldu” dedi.

Deniz kaplumbağaları hakkında bilgiler veren Kara, şunları söyledi:

“Nisan ve Mayıs ayları deniz kaplumbağalarının çiftleşme dönemidir. Bu dönemde dişi ve erkek bireyler üreme alanları olan kıyıya yakın, sığ bölgelerde ve su yüzeyinde çiftleşirler. Bu süreçte dış tehditlere her zamankinden daha açıktırlar. Deniz kaplumbağalarının zarar görmesini engellemek için hız sınırı uygulanmalı ve sahile yakın bölgelerde hız yapılmamalıdır. Balıkçılar ve motorlu su sporları yapan işletmeler, tüzüğe ve kurallara uyarak aktivitelerini gerçekleştirmelidirler. Ayrıca tekne pervaneleri koruma kılıfı ile kaplanarak, deniz kaplumbağalarının darbe alması engellenmelidir.’’

Yaralı bir deniz kaplumbağası görüldüğünde 0533 839 95 95 numaralı telefondan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’ne haber verilebileceğini hatırlatan Kara, deniz kaplumbağalarına yaşama şansı verilmesine destek olan tüm duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.