Halkın ziyaretine açıldı

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Mağusa Suriçi’ndeki Namık Kemal Müzesi’ni yeniden düzenleyerek ve eklemeler yaparak, halkın ziyaretine açtı. Açılışı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay gerçekleştirdi.

Namık Kemal Zindanı ve Zindan’a bitişik duran binada Namık Kemal’in çalışma odası ve hayatının sergilendiği iki oda ile birlikte toplam 4 oda ziyarete açıldı. Müzede modern müze anlayışı çerçevesinde, görsel ve işitsel algı ön planda tutularak, Namık Kemal’in hayatını konu alan kısa bir video ile bilgilendirme yapıldı.

Müzede, Namık Kemal’in hayatı ve eserleri hakkında önemli dönüm noktaları ve bilgiler, yazmış olduğu eserlerden örnekler, mektupları, heykeli ve eserlerini kaleme aldığı çalışma odası ile Namık Kemal’in hayatını anlatan kısa bir video gösteriminin yapıldığı televizyon odası yer alıyor.

İlk olarak 12 Ağustos 1993 tarihinde müze olarak düzenlenen Vatan Şairi Namık Kemal’in Kıbrıs’ta sürgünde bulunduğu dönemlerde kaldığı zindan ve üst kattaki odası da yeniden düzenlenen sergileme ile tekrardan kapılarını açtı.

Müzede, Namık Kemal’in yazmış olduğu kitaplardan bazı örneklerin yanında çeşitli yazarların Namık Kemal hakkında yapmış olduğu tespit ve araştırmaları konu alan kitaplar da sergileniyor.

Müze kamu mesai saatlerine göre ziyarete açık olup, hafta sonları ve resmi tatil günleri kapalı olacak.

Protokol imzalandı

Müzeye ilişkin Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü ile Gazimağusa Belediyesi arasında iş birliği protokolü de imzalandı.

Namık Kemal Müzesi’nin açılışının ardından düzenlenen imza töreninde protokole Bakan Ataoğlu ile Uluçay imza koydu.

Protokol, Gazimağusa surları, taşınmaz eski eserin mevcut peyzaj düzenleme sur temizliği, surlarda bulunan ahşap kapı, pencere ve mevcut demir kapıların bakım ve onarım çalışmalarını kapsıyor.

