Bir anlık öfke başını ağrıttı

Güzelyurt'ta daha önce kendi kirasında bulunan tarlanın başkasına verilmesine öfkelenerek, balya ve ağaçları ateşe veren Elmaz Karamanoğlu hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 9 ay hapse mahkûm edildi.

Kararı okuyan ağır ceza heyeti başkanı, sanığın 19 Haziran 2021 tarihinde saat 12.40 sıralarında Güzelyurt'ta, Eski Akdeniz yolu olarak bilinen bölgedeki kömür ocakları karşısında önceden aralarında tarla kiralama hususunda husumet bulunan R.B isimli şahsın kirasındaki 10 dönüm arazi içerisinde bulunan balyaları ateşe verdiğini söyledi.

Başkan, sanığın daha sonra pişman olup yangını söndürdüğünü ifade etti.

Başkan, meydana gelen yangında narenciye bahçesi içerisindeki 22 adet portakal ağacının kısmen,12 adet zeytin ağacının ve 6 adet limon ağacının da kısmen yanarak hasar gördüğünü mahkemeye aktardı.

Yanan ağaçların filizlendiğini, çok büyük bir hasar oluşmadığını ifade eden Başkan, “Büyük bir zarar oluşabilirdi” dedi. Başkan, kundaklama suçunun ömür boyu hapis öngören ciddi ve vahim suçlardan olduğunu söyledi.

Ağır ceza heyeti başkanı, sanığın sabıkasız oluşunu, büyük bir zarar meydana gelmemesini lehine değerlendirdiklerini ifade etti.

Başkan, sanığın avukatının hafifletici etkenleri sunup, müvekkiline para cezası verilmesi talebinde bulunduğunu ancak işlenen suçunun ağır ve vahim olduğunu belirterek, 9 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.