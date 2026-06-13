Üçü de serbest

Lefkoşa’da aldatma iddiası nedeniyle çıkan kavganın ardından tutuklanan 3 zanlı yeniden mahkemeye çıkarıldı. Eski kocasını araçla ezdiği iddia edilen M.K. yaralama suçundan teminata bağlandı. M.K.’nin eski kocası O.E. ile ona saldıran Türkmenistan uyruklu U.D. ise kavga suçundan teminata bağlanarak, serbest bırakıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis; olayın 10 Haziran saat 23.00 sıralarında Hamitköy’de Atatürk Caddesi üzerinde bulunan boş bir arazi içerisinde meydana geldiğini anlattı. Polis, U.D.’nin, eşi M.U. ile görüştüğü gerekçesiyle O.E. ile tartıştığını söyledi. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştüğünü belirten polis, iki erkeğin birbirlerinin vücutlarının çeşitli yerlerine elleri ve ayaklarıyla vurduklarını kaydetti. Polis, kavga sırasında her iki zanlının da makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdiklerini ve ellerini kollarını gelişi güzel sallayarak uygunsuz tavır ve harekette bulunduklarını ifade etti.

Polis memuru; olay sırasında M.K.’nin de bölgede bulunduğunu belirterek, kullanımındaki aracı eski eşi O.E.’nin üzerine sürdüğünü ve aracın ön kısmıyla O.E.’ye çarptığını anlattı. Çarpmanın etkisiyle O.E.’nin göz kemiği orta duvarında kırık oluştuğunu belirten polis, olayın ardından üç zanlının da tutuklandığını kaydetti.

Mahkeme; M.K.’nin 20 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Mahkeme; U.D. ile O.E.’nin 10’ar bin TL nakit teminat yatırmasına, her biri için ikişer kefilin 700’er bin TL kefalet senedi imzalamasına karar verdi. Ayrıca tüm zanlıların davaları görülünceye kadar yurt dışına çıkışına yasak getirildi.

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2026, 10:12