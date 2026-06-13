Sonuç bekleniyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, toplam 136 parça uyuşturucu madde içeren kağıtla yakalanan İ.K. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, ele geçirilen maddelerle ilgili analiz sonuçlarının beklendiğini belirtirken, mahkeme zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Çağlar Kahyaoğlu, 9 Haziran tarihinde zanlının ikametgahında uyuşturucu madde bulunduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Elde edilen bilgi üzerine aynı gün saat 17.30 sıralarında zanlının adresine operasyon düzenlendiğini belirten polis, yapılan aramada evin çeşitli bölümlerinde uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 9 adet kağıt parçası tespit edildiğini açıkladı. İkametgahın merdiven ayakları kısmında gizlenmiş vaziyette bulunan bir bez çanta içerisinde yapılan kontrolde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 127 adet A4 kağıdı ele geçirildiğini kaydeden polis, böylece toplam 136 parça uyuşturuculu kağıdın emare olarak alındığını belirtti.

Ele geçirilen maddelerin incelenmek üzere analiz için gönderildiğini ifade eden polis, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü söyledi. Polis, kağıtların içerdiği maddenin türü ve miktarının kesin olarak belirlenebilmesi için laboratuvar sonuçlarının beklendiğini, ayrıca soruşturma kapsamında yürütülen araştırmaların devam ettiğini belirterek, zanlının tutukluluk süresinin uzatılmasını talep etti.

Mahkeme; zanlı İ.K.’nin 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.