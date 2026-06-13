Narkotiğin işi zor

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, Güney Kıbrıs’tan uyuşturucu madde getirildiğinin tespit edilmesi üzerine tutuklanan üç zanlı yeniden mahkemeye çıkarıldı. “Uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçlarından mahkemeye çıkarılan H.Y. (E-26), D.Ö.G. (E-25) ve M.B. (E-25) hakkında 7 gün ek süre alındı. Bu süre içerisinde 17 kamera görüntüsünün inceleneceği açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; 8 Haziran saat 11.00 sıralarında D.Ö.G. ile M.B.’nin Metehan Sınır Kapısı’na doğru araçla gittiklerinin tespit edildiğini, araçtan inen bir kişinin ise yaya olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçtiğinin görüldüğünü anlattı.

Yapılan araştırmada söz konusu kişinin H.Y. olduğunun belirlendiğini kaydeden polis, zanlının aynı gün KKTC’ye dönüş yaptığı sırada Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda durdurulduğunu ifade etti. Polis, zanlının üzerinde gerçekleştirilen aramada yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu ve söz konusu maddenin emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru; H.Y.’nin gönüllü ifade verdiğini ve ifadesinde uyuşturucu maddeyi D.Ö.G. ile M.B.’nin yönlendirmesi sonucu Güney Kıbrıs’tan 60 Euro karşılığında temin ettiğini söylediğini aktardı.

Üç kez ithal suçu işledi

Polis, H.Y.’nin tutuklanmasının ardından yürütülen ileri soruşturmada D.Ö.G. ile M.B.’nin Lefkoşa’daki Millet Bahçesi yakınlarında tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlı H.Y.’nin ifadesinde ayrıca 1 ve 3 Haziran tarihlerinde de D.Ö.G. ile M.B.’nin yönlendirmesiyle Güney Kıbrıs’a geçtiğini, her geçişinde 30 Euro karşılığında 2 gram uyuşturucu madde satın alarak KKTC’ye döndüğünü söylediğini aktardı. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını; bu süre içerisinde 9 kamera kaydının incelendiğini, 12 kişinin sorgulandığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini; incelenmesi gereken 17 adet kamera görüntüsü, alınması gereken ifadeler ve aranan bir şahıs olduğunu kaydeden polis, 7 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

