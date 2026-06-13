Patronun adını vermedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da polis tarafından gerçekleştirilen ve “Narko Güç” adı verilen operasyon kapsamında tutuklanan V.D., yeniden mahkemeye çıkarıldı. Kullanımında bulunan bahçedeki barakada yaklaşık 3 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğu iddia edilen zanlının tutukluluk süresi 7 gün daha uzatıldı. Polis, zanlının uyuşturucuyu nereden temi ettiğine dair araştırma yapıldığını, bağlantılarının tespiti için cep telefonunun inceleneceğini belirtti.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Erkan Çelik, aldıkları istihbarat doğrultusunda 10 Haziran tarihinde harekete geçtiklerini söyledi. Polis, saat 12.30 sıralarında zanlı V.D.’nin kullanımında bulunan bahçe içerisinde uyuşturucu madde bulunduğuna dair bilgi aldıklarını ve söz konusu adrese operasyon düzenlediklerini ifade etti.

Polis, yapılan aramada bahçe içerisinde bulunan baraka içerisindeki tahta korulukların arkasına gizlenmiş halde bulunan iki ayrı sırt çantasının tespit edildiğini kaydetti. Polis, çantalar içerisinde yapılan kontrolde toplam yaklaşık 3 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Uyuşturucu analize gönderildi

Operasyonun ardından zanlının aranmasına başlandığını belirten polis, V.D.’nin aynı gün saat 18.30 sıralarında tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının sorgulaması sırasında suçla bağlantısına ilişkin itiraf niteliğinde bir ifade verdiğini de mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını kaydeden polis, ele geçirilen maddenin kesin türü ve miktarının belirlenebilmesi amacıyla analiz için laboratuvara gönderildiğini, analiz sonuçlarının beklendiğini ifade etti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini; alınacak ifadeler olduğunu, zanlının uyuşturucuyu nereden temin ettiğine dair araştırma yapıldığını, bağlantılarının tespiti için cep telefonunun inceleneceğini belirterek, ek süre talep etti.

Mahkeme; soruşturmanın devam ettiğini ve beklenen analiz sonuçları bulunduğunu dikkate alarak zanlı V.D.’nin 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.