Satış yaptığını itiraf etti

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda tasarruflarında 63 gram hintkeneviri ve 15 gram kokain türü uyuşturucu bulunan Yemen uyruklu M.B. (E-25) yeniden mahkemeye çıkarıldı. İfadesinde uyuşturucu sattığını itiraf eden üniversite öğrencisi zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; 2 Haziran tarihinde Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerinin, zanlı M.B.’nin ikametgahında uyuşturucu madde bulunduğuna dair bilgi aldığını söyledi. Polis, alınan bilginin değerlendirilmesi üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerinin aynı gün harekete geçtiğini belirtti.

Polis; zanlılar M.B.’nin ikametgahında yapılan aramada 63 gram ağırlığında hintkeneviri türü ve yaklaşık 15 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu maddelerin bulunduğunu ifade etti. Polis, arama sırasında ayrıca üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas bir terazinin de tespit edilerek emare olarak alındığını kaydetti.

Ele geçirilen maddelerin emare olarak zapt edildiğini belirten polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını söyledi.

Birazını sattı, birazını içti

Polis, yürütülen soruşturmada zanlı M.B.’nin ifade verdiğini; 24 Mayıs tarihinde bir şahsın yönlendirmesiyle Lefkoşa’da belirlenen bir konumdan 135 gram hintkeneviri ile 15 gram kokain teslim aldığını, uyuşturucu maddelerin 70 gramlık kısmını tanımadığı şahıslara sattığını, 15 gram kokaini ise satmaya hazırlandığını beyan ettiğini kaydetti.

Polis; zanlının ayrıca Nisan ayında yine aynı şahsın yönlendirmesiyle başka bir konumdan 150 gram hintkeneviri ile 10 gram kokain aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis; zanlının ayrıca Nisan ayında 150 gram hintkeneviri ve 10 gram kokaini yine aynı şahsın yönlendirmesiyle bir konumdan alıp, 120 gram kenevir ile 10 gram kokaini sattığını, 30 gram keneviri ise yaptığı iş karşılığında kendi içimliği için aldığını söylediğini aktardı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Yemen uyruklu olup KKTC’de öğrenci olarak bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının 250 bin TL nakit teminat yatırmasına, haftada 2 gün ıspat-ı vücut yapmasına ve yurt dışına çıkışının yasaklanmasına emir verdi.

