9 yıl bekledi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da kendisine emanet edilen 9 bin TL’lik çeki kırdırıp aldığı 8 bin lirayla ülkeden kaçan ancak bir süre sonra geri dönünce limanda yakalanan İbrahim Özdemir, hakkındaki dava 9 yıl sonra sonuçlandı. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, bir yıl hapse mahkum edildi. Kararda bu tür suçları işleyenlere hapis dışında başka bir ceza verilmeyeceği belirtildi.

Sanık hakkındaki davanın kararını Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Ayşen Toroslu okudu. Kamu menfaati gereği, bu tür suçları işleyenlere etkin, işleme eğilimi olanlar için caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini kaydeden Toroslu, sanığa verilecek en uygun ve adil cezanın hapislik cezası olduğunu ifade etti. Toroslu, sanığı bir yıl süreyle hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Davanın geçmişi

Sanık İbrahim Özdemir, 7 Ekim 2012 tarihinde, Mahmut Beyaz’ın kendisine bozdurmak için verdiği 9 bin TL meblağlı çeki Hüseyin Kayalar isimli şahsa bozdurarak karşılığında temin ettiği 8 bin TL parayı Beyaz’a vermeyerek sirkat etmişti.

Şikayet üzerine polis soruşturma başlatırken, sanık Özdemir’in yasa dışı yollardan Türkiye’ye kaçtığı tespit edilmiş, yurt dışında olan ve o süre içerisinde Türkiye’de de hapse giren sanık Özdemir, 11 Temmuz 2017 tarihinde Mağusa Limanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklanmıştı.