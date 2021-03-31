Karar gününe kadar rahat gezebilecek

Suna ERDEN

Lefkoşa’da evinde yapılan aramada çaydanlık içerisinde satışa hazır 33 paket uyuşturucu madde ele geçirilen Ali Gezer hakkındaki soruşturma kısmen tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Bir paket uyuşturucuyu 250 liraya satmak amacında olan zanlının, bu suçu işlemeden yakalandığı için aleyhine sadece ‘alma ve tasarruf’ suçlaması getirileceği belirtildi. Zanlı 12 bin 500 nakit teminat, toplam 500 bin TL kefalet senediyle yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 24 Mart 2021 tarihinde, 18.55-19.30 saatleri arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir ekip tarafından zanlı Ali Gezer'in Lefkoşa’daki evinde arama yapıldığını söyledi.

Polis, evde yapılan aramada çaydanlık içerisinde naylona sarılı satışa hazır 33 paket toplam 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildiğini ifade etti.

Polis, çaydanlık içerisinde ayrıca üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan üç adet beyaz renk naylon parçaları bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının uyuşturucu maddeyi 21 Mart tarihinde 6 bin TL karşılığında 18 gram olarak aldığı beyanında bulunduğunu söyledi.

Polis memuru, ayrıca zanlının müşteri bulması durumunda bir paketini 250 TL karşılığı satacağı itirafında da bulunduğunu açıkladı.

İki kişi kefil oldu

Polis, zanlının amacının uyuşturucuyu satmak olduğunu ancak bunu hayata geçiremeden yakalandığını belirtti. Polis, bu nedenle zanlı aleyhine getirilecek davaların “uyuşturucu madde alma ve tasarruf etme” olduğunu söyledi.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme, 12 bin 500 TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 125’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Ayrıca davaları görülünceye kadar zanlının yurt dışına çıkışına da engel konuldu.