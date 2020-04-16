Vaka sayısı 105 oldu

Kuzey Kıbrıs’ta dün 5 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi. Vakalardan 2’si akşam saatlerinde diğer 3’ü de gece saatlerinde açıklandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklamada bulundu.

Pilli, dün sabah tespit edilen pozitif vakadan birinin Güzelyurt'ta bulunan yurtlarda gözetim altında tutulan kişi, diğer vakanın ise Riverside Otel'de daha önce hizmet veren ve gözetim altında tutulan çalışan olduğunu açıkladı.

Bakan Pilli, dün 8 kişinin iyileşerek taburcu edildiğini, 24 hastanın tedavisinin ise sürdüğünü kaydetti.

Halkın desteğinin önemine bir kez daha işaret eden Bakan Pilli, kurallara uyulduğu müddetçe,

Covid-19 ile mücadelede daha ileriye gidebileceklerini vurguladı.

Bakan Pilli akşam saatlerinde yaptığı açıklamada İskele bölgesinde 2 yeni vakanın tespit edildiğini söyledi. Pilli, Gazimağusa Hastanesi’nde İskele’den bir çifte yapılan testlerin pozitif çıktığını ifade etti.

Bakan Pilli, herhangi bir belirtisi olmayan 82 ve 78 yaşındaki çiftin hastaneye başka nedenle başvurduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türkiye’den gelen ve Dome Hotel’de 14 günlük karantina sürecinde olan bir kişinin Coronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Böylelikle dünkü pozitif vaka sayısı 5’e yükseldi.

Coronada son durum

Dün yapılan test sayısı: 174

Yeni vaka: 5

Toplam test sayısı: 4734

Vaka sayısı: 105 (31 Alman)

Aktif vaka sayısı:27

Yoğun bakım: 0

İyileşen vaka sayısı:74 (29 Alman)

Ölen hasta sayısı: 4 ( 2 Alman)

Karantinadaki vatandaş: 951

Karantina süresi biten: 706

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2020, 11:27