İstanbul’a yeniden talip

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim kampanyasını başlattı. “İstanbul’a hizmette tam yol ileri.” sloganıyla Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende konuşan İmamoğlu, “İBB Meclisi’nde iş yapmamızı kolaylaştıracak o büyük çoğunluğu hep birlikte kazanacağız.” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimde İstanbul için Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu yeniden aday gösterdi.

İmamoğlu, seçim kampanyasının startını, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda partilinin katılımıyla gerçekleşen tören, “İstanbul’a hizmette tam yol ileri” sloganıyla başladı.

Törene, “Aziz Atatürk’ten aldığımız ilhamla, her türlü engele rağmen az zamanda çok ve büyük işler başardık.” diyerek başlayan İmamoğlu, “Bir kez daha İBB başkanlığı aday tanıtım toplantısı için karşınızdayım. Beni oybirliğiyle aday ilan eden partimizin genel başkanı, saygıdeğer Özgür Özel’e, PM üyelerimize ve yetkili karar organlarında bulunan dava arkadaşlarıma, gösterdikleri büyük güven için hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, “İnanın bu başarı, hepimizin başarısıdır. Tüm inancımla söylüyorum ki; İstanbul olarak hep birlikte başarmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Seçimi kazanacaklarına inandıklarını söyleyen Ekrem İmamoğlu, “İBB Meclisi’nde iş yapmamızı kolaylaştıracak o büyük çoğunluğu hep birlikte kazanacağız.” dedi.

Yeni dönemde kentsel dayanıklılığı artırmak için her ilçeyi kapsayan, kalıcı çözümler üreteceklerini anlatan İmamoğlu, deprem ve afet konusunda önerdikleri İstanbul’a özel afet yasası için hükümetle ortak çalışmalar yürüteceklerini söyledi.