Tarihlerle oynadı

Türkiye’de temin ettiği sağlık raporunun tarihlerini değiştirerek, güncelleyen ve Lefkoşa Devlet Hastanesine sunarak, oturma izni almaya çalışan üniversite öğrencisi Hatice Demir amacına ulaşamadı.

Kısa sürede tespit edilerek, tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. .

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının 2023 yılı Aralık ayı içerisinde Türkiye’nin Gaziantep ilinde devlet hastanesinden aldığı sağlık raporunu KKTC’ye geldikten sonra, tarihlerinde değişiklik yaparak, oturma izni almak için Lefkoşa Devlet Hastanesine ibraz ettiğini söyledi. Polis, hastanedeki yetkililer tarafından belgenin Sahtelenmiş olduğunun anlaşılması üzerine zanlının tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının ifadesinde suçlamaları kabul ettiğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini açıkladı. Polis memuru, zanlının psikoloji bölümü birinci sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.