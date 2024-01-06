İnsanlık dramı yaşanıyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, "Korkunç 7 Ekim saldırılarının ardından geçen 3 ayda Gazze ölüm ve çaresizlik yerine dönüştü." ifadesini kullandı. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, yaptığı yazılı açıklamada, insani yardım topluluğunun 2 milyon insana yardım ulaştırmaya çalıştığını belirterek, "Bunu kendi personelleri öldürülürken yapmaya çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

Griffiths, "Korkunç 7 Ekim saldırılarının ardından geçen 3 ayda Gazze ölüm ve çaresizlik yerine dönüştü." dedi.

Gazze'de iletişim sıkıntısının sürdüğünü, yolların zarar gördüğünü ve konvoyların hedef alındığını anımsatan Griffiths, aynı zamanda insanların yaşaması için kilit olan ticari tedarikin hemen hemen hiç olmadığını vurguladı.

Griffiths, Gazze'nin yaşanmaz bir hale geldiğini, insanların dünya izlerken günlük olarak canlarına yönelik tehditlerle mücadele ettiğini aktardı.

Şiddetin farklılıkları gidermediğine dikkati çeken Griffiths, tutkuları daha fazla tetiklediğini ve daha tehlikeli nesillere yol açtığının altını çizdi.

Savaşın acilen sonlandırılması gerektiğini, "90 gündür yaşanan cehennem ve insanlığın temel ilkelerine yönelik saldırıların" unutulmayacağını belirten Griffiths, "Bu savaş hiç başlamamalıydı ve artık çoktan sona ermeli." değerlendirmesinde bulundu.