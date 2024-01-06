Örgüt liderine 497 yıl hapis

Piyasa değerinin altında araç satın almak isteyenleri, sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan’ı da güven kazanmak için kullanarak, hayali “Veysel amir” oyunuyla tuzağa düşürüp milyonlarca lira vurgun yapan çetenin yargılandığı davada karar belli oldu.

Mahkeme, örgüt lideri Eren Koç’un 479 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verirken, Nihal Candan’ın eski sevgilisi Onur Apaydın’ın ise 459 yıl 7 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Türkiye’nin farklı illerinde 73 kişiyi sazan sarmalı yöntemiyle dolandıran, mağdurların güvenini kazanabilmek için de yapılan görüşmelere sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşleri çağıran çete üyelerinin yargılanması tamamlandı.

Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına sanıklardan bazıları ile mağdurlar ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, örgütün lideri olduğu belirtilen sanık Eren Koç’un suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek ve 73 kişiye karşı nitelikli dolandırıcılık suçlarından 479 yıl hapis ve 141 milyon para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, Nihal Candan’ın eski sevgilisi sanık Onur Apaydın’ın ise aynı suçlardan 459 yıl 7 ay hapis ve 143 milyon 849 bin 200 TL para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Öte yandan sanıkların 2 müşteki yönünden beraatine karar verilirken, diğer sanıkların da değişen oranlarda hapisle cezalandırılması hükmedildi.