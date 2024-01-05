Hüseyin ÇİÇEK

Girne’ye bağlı Esentepe bölgesindeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve önceki gece Kaplıca ile Büyükkonuk arasında ormanlık bir arazide ölü bulunan 34 yaşındaki Sergii Bekh’e otopsi yapıldı.

Yapılan otopside Sergii Bekh’in ölüm sebebinin tespiti için doku örnekleri alındı.

Bekh’in kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Bekh, 24 Kasım 2023 tarihinden evden ayrılmış ve kendisinden haber alınamayınca arkadaşları polise başvurmuştu.

Bir ayı aşkın süredir kayıp olan Bekh’in cesedi Kaplıca - Buyükkonuk arasında ormanlık alanda avlanan avcılar tarafından bulunmuştu.