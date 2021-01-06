Kuzeyde 26 güneyde 569 yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 26 vaka bir can kaybı, Güney Kıbrıs’ta 569 vaka bir can kaybı oldu. Güneyde yeni önlemlerin gündeme geleceği belirtilirken, hastanelerin yoğunluğundan dolayı sorunlar yaşandığı belirtildi. Türkiye’de ise 14 bin 494 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3 bin 73 olduğunu, 14'ü yerel 26 pozitif vakaya rastlandığını 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 4 kişinin deniz yolu ile geldiğini, 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 14 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Pilli’nin açıklamasına göre Covid-19 genel durumu şöyle: Dün yapılan test sayısı 3073, dün saptanan pozitif vaka sayısı 26, dün ülke dışından gelen vaka sayısı 5, dün karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı 7, dün tespit edilen yerel vaka sayısı14, dün iyileşip taburcu edilen hasta sayısı 15, dün kaybedilen hasta sayısı 1, yapılan toplam test sayısı 338.560, toplam vaka sayısı 1692, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 1430, tedavisi devam eden vaka sayısı 253, pandemi merkezindeki hasta sayısı 44, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 208, toplam kaybedilen hasta sayısı 9, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1.
Epidemiyolojik rapor açıklandı
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, KKTC’nin ‘kısmi’ epidemiyolojik raporunu da açıkladı.
Pilli, vakaların toplam sayısını ve ilçeler ile yaşlara göre dağılımını şöyle aktardı:
10 Mart 2020 tarihinden- 4 Ocak 2021’e kadar bin 666 vaka tespit edildi.
Bu bin 666 vakanın ilçelere göre dağılıma bakıldığında;
Lefkoşa’da 400 vaka
Girne’de 323 vaka
Mağusa’da 106 vaka
Güzelyurt’ta 54 vaka
İskele’de 22 vaka
Lefke’de 13 vaka
Karpaz’da 32 vaka
Yurtdışından gelen 716 vaka
Yaşlara göre dağılım
0-1 yaş arası 9 vaka
1-5 yaş arası 27 vaka
5-12 yaş arası 90 vaka
12- 20 yaş arası 128 vaka
20-40 yaş arası 805 vaka
40-65 yaş arası 522 vaka
65 üstü 85 vaka
Cinsiyete göre dağılım
659 vaka kadın
1007 vaka erkek
Uyruğa göre dağılım
Yüzde 33’ü KKTC’den
Yüzde 46’sı Türkiye’den
Yüzde 8’i çift uyruklu
Yüzde 12’si diğer
Güneyde bir can kaybı
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 14 bin 309 test sonucunda 569 yeni vaka tespit edildi, bir kişi ise
Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı 25 bin 208’e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 134 oldu.
Türkiye’de 14 bin 494 vaka
Türkiye’de son 24 saatte 183 bin 413 Covid-19 testi yapıldı, 14 bin 494 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 3 bin 410 oldu, 8 bin 908 kişinin Covid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 155 bin 338'e yükseldi.