Kuzeyde 26 güneyde 569 yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 26 vaka bir can kaybı, Güney Kıbrıs’ta 569 vaka bir can kaybı oldu. Güneyde yeni önlemlerin gündeme geleceği belirtilirken, hastanelerin yoğunluğundan dolayı sorunlar yaşandığı belirtildi. Türkiye’de ise 14 bin 494 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3 bin 73 olduğunu, 14'ü yerel 26 pozitif vakaya rastlandığını 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 4 kişinin deniz yolu ile geldiğini, 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 14 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli’nin açıklamasına göre Covid-19 genel durumu şöyle: Dün yapılan test sayısı 3073, dün saptanan pozitif vaka sayısı 26, dün ülke dışından gelen vaka sayısı 5, dün karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı 7, dün tespit edilen yerel vaka sayısı14, dün iyileşip taburcu edilen hasta sayısı 15, dün kaybedilen hasta sayısı 1, yapılan toplam test sayısı 338.560, toplam vaka sayısı 1692, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 1430, tedavisi devam eden vaka sayısı 253, pandemi merkezindeki hasta sayısı 44, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 208, toplam kaybedilen hasta sayısı 9, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1.

Epidemiyolojik rapor açıklandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, KKTC’nin ‘kısmi’ epidemiyolojik raporunu da açıkladı.

Pilli, vakaların toplam sayısını ve ilçeler ile yaşlara göre dağılımını şöyle aktardı:

10 Mart 2020 tarihinden- 4 Ocak 2021’e kadar bin 666 vaka tespit edildi.

Bu bin 666 vakanın ilçelere göre dağılıma bakıldığında;

Lefkoşa’da 400 vaka

Girne’de 323 vaka

Mağusa’da 106 vaka

Güzelyurt’ta 54 vaka

İskele’de 22 vaka

Lefke’de 13 vaka

Karpaz’da 32 vaka

Yurtdışından gelen 716 vaka

Yaşlara göre dağılım

0-1 yaş arası 9 vaka

1-5 yaş arası 27 vaka

5-12 yaş arası 90 vaka

12- 20 yaş arası 128 vaka

20-40 yaş arası 805 vaka

40-65 yaş arası 522 vaka

65 üstü 85 vaka

Cinsiyete göre dağılım

659 vaka kadın

1007 vaka erkek

Uyruğa göre dağılım

Yüzde 33’ü KKTC’den

Yüzde 46’sı Türkiye’den

Yüzde 8’i çift uyruklu

Yüzde 12’si diğer

Güneyde bir can kaybı

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 14 bin 309 test sonucunda 569 yeni vaka tespit edildi, bir kişi ise

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı 25 bin 208’e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 134 oldu.

Türkiye’de 14 bin 494 vaka

Türkiye’de son 24 saatte 183 bin 413 Covid-19 testi yapıldı, 14 bin 494 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 410 oldu, 8 bin 908 kişinin Covid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 155 bin 338'e yükseldi.