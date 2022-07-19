Yargısı ileride

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Tekant diye bilinen bölgede üzerinde uyuşturucuyla yakalanan Abdullah Taş hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Cebinde 28 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan zanlı 13 bin TL nakit teminat yatırarak serbest kaldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Erkan Çelik, 13 Temmuz 2022 tarihinde zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve zanlının, Tekant adı verilen bölgede yaya olarak tespit edildiğini söyledi. Polis memuru Erkan Çelik, Abdullah Taş’ın ekipleri görünce koşarak kaçmaya başladığını ancak kısa sürede yakalandığını belirtti. Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada cebinde 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Polis memuru Erkan Çelik, ele geçirilen maddenin analiz için Devlet Kimya Laboratuvarına gönderildiğini, zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında toplam 5 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 13 bin TL nakdi kefalet ödemesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.