Mahmut dikkatsiz sürdü

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat Sanayi bölgesinde dün meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza Mahmut Ergün isimli sürücünün dikkatsizliği sonucu kavşakta bekleyen başka bir araca çarpması sonucu gerçekleşti. Kazada yaralanan Mahmut Ergün ile diğer aracın sürücüsü Erkan Meşeli hastaneye kaldırıldı. Her iki sürüsünün de durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polisten verilen bilgiye göre kaza; dün saat 13.30 sıralarında Haspolat bölgesinde meydana geldi. Yönetimindeki KT 855 plakalı Van araçla yolun soluna dikkat etmeden seyreden Mahmut Ergün, Arkın Vision isimli işyeri önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o kavşaktan anayola çıkış yapmak için bekleyen Erkan Meşeli yönetimindeki DB 383 plakalı salon aracın ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, sürücülerin durumunun iyi olduğu belirtildi.