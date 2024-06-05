30 bin TL nakit ödedi

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda 40 yaşındaki eşi Hediye Gökçe’nin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazaya neden olan sürücü Orhan Gökçe hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlı ihmalkârlık sonucu ölüme sebebiyet verme suçundan yargılanmak üzere 30 bin TL nakit teminatla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yapan polis çavuşu Erkan Çetin, zanlının 1 Haziran 2024 tarihinde saat 11.30 sıralarında, yönetimindeki JR 735 plaka araçla Lefkoşa’ya doğru seyrettiği esnada, Korkuteli köyü civarında gece kulübü önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu, yolu ayıran refüje düşmek üzereyken ani ve keskin olarak direksiyonu sola kırdığını belirtti. Polis, zanlının aracının kontrolünü kaybettiğini ve yolun solundan çıkarak tarla içerisinde 3 takla atarak tavanı üzerinde durduğunu anımsattı.

Polis, zanlı ile araçta bulunan diğer 6 kişinin hastaneye kaldırıldığını, ağır yaralanan Hediye Gökçe’nin ameliyata alındığını ve 15.45’te yaşamını yitirdiğini hatırlattı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme zanlının, 30 bin nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin, 500 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.