Elektrik ucuzlayacak

Rum yönetiminin “Great Sea Interconnector” projesine 100 milyon euroluk katılım ortaklığı bedelini almak için acele eden Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Operatörü ADMİE’den bir heyet, Rum yönetimini projeye katılmaya ikna etmek için Güney Kıbrıs’ta.

ADİME heyetinin, Rum Enerji Bakanlığı’nda, Exergia” isimli şirkete yaptırmakta olduğu kâr-maliyet araştırmasının ön sonuçları hakkında bilgi verdi. Toplantıda, proje uygulanmaya başladığında elektrik maliyetinin yaklaşık yüzde 30 düşeceği öngörüsü ortaya konuldu. Yunan heyetin öngörüsünü ilgi çekici bulan Rum muhataplar, henüz tamamlanmadığı için raporun masaya konulmaması nedeniyle çekinceli yaklaştı.

Fileleftheros haberi, “Kablo Alev Aldı… Yatırım Camiası İnceleme Öngörülerinin Doğruluğu Konusunda Yoğun Çekince İçerisinde” başlığıyla manşete çekti.

Haberde ADMİE’nin Rum yönetiminin Güney Kıbrıs ile Girit arasında deniz altı kablo bağlantısı kurulmasıyla ilgili “Great Sea Interconnector” projesine katılım için Rum Bakanlar Kurulu’nun süratle karar alması ve 100 milyon Euro tutarındaki payını almak için acele ettiği kaydedildi.

Habere göre Rum Enerji Bakanlığı ve diğer paydaşlar, Yunan muhataplarına kar-maliyet araştırması tamamlanmadan, nihai rapor bağımsız bir yabancı kuruluş ve Rum devlet birimleri tarafından değerlendirilmeden Rum yönetiminin projeye katılmayacağını açıkça söyledi.

Rum Elektrik İdaresi (AİK) nihai raporun kendi teknokratları tarafından incelenmesini istiyor, Enerji Bakanlığı, Enerji Düzenleme Kurulu (RAEK) ve Elektrik İletim Operatörü (DSMK) de nihai rapor ellerine ulaşmadan görüş belirtmeyecek. Nihai raporu aldıktan sonra inceleyecekleri, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Yatırım Bankası ile iletişime geçecekleri için, ADMİE’nin zaman tanımasını isteyecek.

Gazete, ADMİE heyetinin bugün de Rum yönetiminin projeye katılması konusunda çok çekimser olan ve ADMİE’nin Great Sea Interconnector’deki rolüne çok ciddi itiraz eden İşverenler Örgütü (OEV), Ticaret ve Sanayi Odası'nın (KEVE), enerji alanıyla meşgul olan yatırımcılarla görüşeceğini belirtti.