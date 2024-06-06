Kızılbaş şenlendi

Folklor ve Gençlik Merkezi’nin (FOGEM) 16. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali’nin açılış gösterileri önceki akşam yapıldı.

Bu yıl 16. gerçekleştirilen Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali kapsamında Türkiye, Kırgızistan, Bulgaristan, Ukrayna ve Kazakistan'dan gelen konuk gruplar yanında FOGEM’in üç farklı yaşlardaki çocuk ekibi Dr. Fazıl Küçük Parkı’nda toplanarak, kortej gerçekleştirdi.

Lefkoşa Kızılbaş Parkı’na yürüyen ekipler, burada gösterileni sundu.

Festival kapsamında ekipler, Girne, Dikmen, Beyarmudu ve Çatalköy’de de gösteri sunacak. Festival kapsamında 7 Haziran Cuma akşamı ise Girne Limanı’nda “Fogem ile Yaz, Bembeyaz" etkinliği yapılacak.

