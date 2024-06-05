Gazimağusa’da gaz kaçağı bir karavanda yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın diğer araçlara da sıçradı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu 4 araç zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yangın dün 11.00 sıralarında 15 Ağustos Bulvarı’ndaki TIR parkının arkasında bulunan karavanların birinde çıktı.

Yangın, Taşkın Gümüştaş’ın başka bir şahıs tarafından emanet olarak bırakılan motorsuz karavanın gazlı ocağını yakmaya çalıştığı sırada, muhtemelen karavan içinde biriken gaz kaçağının alevlenmesi nedeniyle meydana geldi.

Yangın, karavanın havalandırmasından dışarıya sıçraması ve kuru otları alevlendirmesiyle yayıldı.

Yangında aynı arazi içerisinde bulunan Şaban Uyar’a ait karavan ve Fevzi Kumsal’ a ait AS 562 plakalı kamyonet araç tamamen yandı.

Mehmet Serdar’a ait karavanın sağ yan kısmında bulunan plastik pencere ve çamurluk eridi, Ali Soyel’e ait karavanın arka kısmı ve arka camı ısıdan zarar gördü. Ayrıca arazi içerisinde bulunan 5 okaliptüs ağacı kısmen yandı. (MHA)