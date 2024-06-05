Gün içinde Geçitköy'deki suyun dağıtımı planlanıyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ada genelindeki su kesintisiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, herhangi olumsuz ve beklenmedik bir durumla karşılaşılmazsa bugün içerisinde sistemin tekrar işler hale getirilerek, suyun dağıtımının gerçekleştirileceğini duyurdu.