Açık çağrı

Ömer KADİROĞLU

Ülkemizde 2019 yılı enflasyon oranının yüzde 11.66 olarak açıklanması, vatandaşları tatmin etmedi. Özellikle zorunlu tüketim maddelerinde fiyatların sürekli arttığını belirten vatandaşlar “Bir kilo domatesin fiyatı 12 liraya yükseldiğine göre hükümet Türkiye’den ithalata izin vermeli ve çarşı ucuzlamalıdır” diyor.

Enflasyon rakamlarını belirlenmesinde uygulanan yöntemi yanlış bulan vatandaşlar “Esas pahalılık, hayatımızın idamesi için gerekli olan tüketim maddelerindedir. Hükümet piyasayı daha sık denetlemeli ve gerekli önlemleri almalıdır” diyerek, geçim sıkıntısının her geçen gün daha da arttığını vurguluyor.

Ne dediler?.. Ne dediler?..

Nevcihan Acar

“Piyasa vatandaşın alım gücüne göre çok pahalı. Asgari ücret yerinde sayarken zamların da ardı arkası kesilmiyor. Açıklanan enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını söyleyebilirim. Pek inandırıcı değildir. Bu rakamların çok daha yüksek olduğunu ancak açıklamaktan kaçınıldığını düşünüyorum.”

Ali Tümsoy

“Piyasada fiyatlar çok yüksek. Sebze, meyve ateş pahası... Vatandaş alım gücünü tamamen kaybedecek. Artık hiç bir şey alamayacak duruma gelecek. İstatistik kurumu tarafından açıklanan enflasyon rakamları kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Bu rakamların çok daha fazla olması gerekiyor. Enflasyon rakamlarını belirleyenler herhalde kendi maaşlarına göre ayarladılar. Yazıklar olsun.”

Mustafa Akabak

“Piyasa fiyatları günümüz şartlarına göre normal ancak açıklanan enflasyon rakamları bence gerçeği yansıtmıyor. İstatistik kurumu Aralık ayı enflasyon oranını yüzde 1.33 olarak açıkladı. Bence piyasadaki yükselişler göz önünde bulundurulursa bu rakam çok daha fazla olmalıydı.”

Hasan Milli

“Enflasyon rakamları mevcut piyasa fiyatları karşısında oldukça düşüktür. Açıklanan rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Günümüz şartlarında çok daha yüksek olmalıydı. İnsanların alım gücü günden güne düşüyor ve yakında hiç bir şey alamayacağımız günler geliyor. Önlem alınsın, fiyatlar düşürülsün.”

Ahmet Acumsal

“Vatandaşların alım gücü ne yazık ki her geçen gün düşüyor. Piyasadaki fiyatlar anormal derecede yüksektir. İstatistik kurumu Aralık ayı enflasyon oranının 1.33 olduğunu açıkladı ancak bu pek de inandırıcı rakamlar değildir. Bence enflasyon rakamı en az yüzde altıdır.”

Tacettin Kaplan

“Piyasa aşırı derecede pahalı bir hale gelmiştir. İnsanların her geçen gün alım gücü düşüyor. Her şeye zam yapılıyor ancak İstatistik Kurumu, Aralık ayı enflasyon oranını yüzde 1.33 olarak açıklıyor. Bu açıklama pek de inandırıcı değildir. Gerçek rakamları açıklamadan kaçınıyorlar.”

Mehmet Babahan

“Alım gücü düşen vatandaşlar yükselen fiyatlar karşısında her geçen gün daha da güçsüzleşiyor. İstatistik kurumu tarafından açıklanan enflasyon oranı gerçekleri yansıtmıyor. Bence bu rakam piyasanın durumuna göre çok daha fazla olmalıydı. Bu istatistiklerin neye göre yapıldığı bilinmez ancak bilinen tek şey rakamların çok daha yüksek olduğudur.”