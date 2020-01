Düzgün ödeyene  katkı verilecek

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunun, 2020’nin ilk toplantısı dün Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 11.00’de başladı.

Genel Kurul’un gündeminde; “Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasa Tasarısı” ve “Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi” vardı.

Genel Kurul’da ilk olarak, okutulup onaya sunulacaklar bölümünde Başbakanlığın Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi gündeminde bulunan, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi ele alındı.

Genel Kurul’da ilk sözü alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu, tezkere ile ilgili bilgi verdi.

Af için 4 aylık bir müracaat süresi verileceğini söyleyen Sucuoğlu, Sosyal Sigorta yatırımında sıkıntı çeken işverenler ve belediyelere, talep gelmesi halinde sıkıntı yaşadıkları konularda yardımcı olacaklarını kaydetti.

Sucuoğlu, düzgün ödeme yapan işletmeler için de bir önergeleri bulunduğunu, onlara da katkı verilmesi yönünde bir çalışmaları bulunduğunu anlattı.

Erhürman: Af bilinçli yapılmalı

CTP Milletvekili Tufan Erhürman, affın bir biçimde artık gündem yapılması gereken bir konu olduğuna işaret ederek, bu konuda bir takım rakamlar verdi.

2018-2019’da beklenti içinde bir bütçe hazırlandığını ve dış kaynak aktarımıyla ilgili beklentiler bulunduğunu ancak bunların bir takım sebeplerle karşılanmadığını kaydeden Erhürman, 203 Milyon TL’nin sadece 9 milyon 400 bin TL’sinin kullanılabildiğini ve bu paranın sadece altyapı için kullanıldığını anımsattı.

Arıklı: Hükümet paraya sıkıştı

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, hükümetin parayı ciddi şekilde sıkıştığını, bu sebeple de çeşitli aflarla bütçeyi belli bir noktada tutmaya çalıştığını savundu.

Türkiye’den gelebilirse 27 milyon civarında bir para geleceğini ve bu parayla neyin kapatılacağını soran Arıklı, Türkiye’den gelen paranın 750 milyon civarında olduğu ve serbest bırakılacağı haberleri geldiğini kaydetti. Arıklı, sonrasında bu paranın bloke edildiğine işaret ederek, bunun sebeplerinin açıklanmasını istedi.



Özyiğit: AF hükümeti oldular

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit konu hakkında yaptığı konuşmada, “Bu hükümet, af hükümeti oldu” diyerek, yapılan yasalarda veya yasaların uygulanmasında ve devletin işleyişinde sıkıntı olduğunu vurguladı.

Rakamların yaklaşık 2 milyar açık gösterdiğini, bu aflarla açığın kapatılmasının gerçekleştirilemeyeceğini belirten Özyiğit, bu aflarla ancak kısa süreli bir refah getirilebileceğini kaydetti.

Tatar: İmar planına karşı değiliz

Başbakan Ersin Tatar, UBP olarak İmar Planına karşı olmadıklarını ve resmi gazetede yayınlanana kadar emirnamenin yürürlükte olduğunu vurguladı.

Tatar, planı değerlendirip gereken neyse yapacaklarını söyledi.

Baybars: Her hafta planı konuşuyoruz

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, her hafta imar planını konuşmanın kendisini de memnun etmediğini söyleyerek, konuyla ve hükümetle ilgili sürekli sorun varmış gibi gösterilmeye çalışılmasını eleştirdi.

İçişleri bakanlığının kendisine verilen görevleri yerine getirdiğini, hükümetin her bireyinin de bu planlarla ilgili hemfikir olduğu kaydeden Baybars, ilk birleşik kurulun ardından değişiklik taleplerinin Başbakanın talimatıyla çalışıldığını ve birleşik kurul çağrısının da aniden baskınla değil tüzük gereği önceden haber verilerek yapıldığını kaydetti.

Baybars, önceden belediye başkanlarıyla görüştüklerini ve gördükleri haliyle geçmesine onay verdiklerini anlatarak, ardından da birleşik kurulda son halinin oylandığını anlattı.

Cumhuriyet Meclisi, “Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasa Tasarısı”nı oybirliğiyle onayladı.

Cumhuriyet Meclisi, “Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı da oybirliği ile kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul Toplantısı yasaların oylanmasının ardından tamamlandı. Bir sonraki birleşim bugün saat 10.00’da yapılacak.