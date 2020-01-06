Çetinkaya’da revizyon başladı

Çağdaş GHE’ye Ümitcan GG’ye

Çetinkaya ikinci yarıda takımda düşünmediği Çağdaş’ı bonservisli olarak Girne Halk Evi’ne verdi. Takımın genç oyuncularından Ümitcan ise kiralık olarak Gençlik Gücü’ne verildi.

Çetinkaya ikinci devrede takımda düşünmediği yabancı oyuncular Amani ve Bonyface’i istenen takımlara bonservisli veya kiralık olarak verilmek üzere satış listesine koydu.

James bugün geliyor

Çetinkaya kulübünden yapılan açıklamada Samuel’in sezon başından beri takımla çalışmalarını sürdürdüğü ve geçmiş yıllarda ülkemizde futbol oynayan James’in de bugün adaya geleceği ve takımla çalışmalara başlayacağı açıklandı.

Ozan ve Ali Kemal’in geri dönüşleri görüşülüyor

Sezon başında Doğan Türk Birliği’nden kiralık olarak takıma alınan Ozan ve Baf Ülkü Yurdu’ndan kiralık olarak alınan Ali Kemal’in kulüplerine geri dönüşü ile ilgili tekliflerin değerlendirildiğini de belirten Çetinkaya açıklamasında takımın (Ocak’ta Çatalköy’de kampa gireceği de belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2020, 11:33