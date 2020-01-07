Kırmızı halıda  hayal kırıklığı

Kırmızı halıda  hayal kırıklığı

 Merakla beklenen Golden Globe – Altın Küre Ödülleri önceki akşam sahiplerini buldu. Bu yıl 77’nci kez düzenlenen tören ABD’nin Los Angeles kentindeki Beverly Hilton’da gerçekleşti. Hollywood Yabancı Basın Birliği (Hollywood Foreign Press Association) tarafından verilen ödüllerin dağıtıldığı geceye dünyaca ünlü isimler katıldı.

Hollywood ünlülerinin aylardır hazırlandığı kırmızı halıda ise tam anlamıyla rüküşlük yarışı vardı. 2019’un stil ikonu Cate Blanchett yumurta sarısı saçları ve sarı elbisesi ile, Jennifer Lopez hediye paketi görünümü ile Salma Hayek, kombinezondan hallice elbisesi ile hayal kırıklığı yaşattı…
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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