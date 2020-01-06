Kartal turladı 2-0

Yer: Lefkoşa Atilla Topaloğlu Sahası

Hakemler: Berk Bağrıkara, Adem Fidan, Müftah Bayraktar

Yenicami A.K: Furkan, Mustafa Çil, Emirhan Çil, Doğukan, Hasan, Taygun, Aytekin, Rifat, Barış, Ekrem, Can

Yonpaş Dumlupınar: Ali, Berk Büyükkal, Berk Güçlücan, Ömer, Eray, Arda, Doğukan, Uğur, Ümit, Yiğit, Hüseyin

Goller: 80’Barış Kaya, 83’Ekrem Sümeraka(Yenicami)

KTFF U17 Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Yenicami, konuk ettiği Yonpaş Dumlupınar’ı 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda 1-0 galip gelen genç kartallar, ikinci maç için büyük avantaj yakalamıştı. Lefkoşa Atilla Topaloğlu Sahası’ndaki mücadelede rakibini 2-0’lık skorla geçen siyah beyazlılar, yarı finale kalan ekip oldu. Yenicami’nin gollerini Barış Kaya ve Ekrem Sümeraka kaydetti. Günün diğer maçında Mağusa Türk Gücü, rakibi Doğan Türk Birliği’ni 8-1 yenerek yarı finalde Yenicami’nin rakibi oldu.