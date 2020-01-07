Koopbank’ın yeni yıl talihlileri, noter huzurunda yapılan çekilişle belirlendi

Koopbank’ın yeni yıl kampanyası çerçevesinde OptimumCard ve Koop24 kart kullanıcıları arasında yapılan çekilişte 20 kişi Tam Cumhuriyet Altını sahibi oldu. Koopbank’ın Lefkoşa’da bulunan Genel Müdürlük binasında Noter İbrahim Mısırlıoğlu huzurunda gerçekleşen çekiliş ile Tam Cumhuriyet Altını talihlileri belirlendi. Talihliler kazandıkları altınları Koopbank yöneticilerinden teslim aldı.

01 Aralık 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında OptimumCard ve Koop24 kart kullanıcıları Optimum POS Cihazlardan yaptıkları alışverişlerinin her 100 TL’lik bölümü ile bir çekiliş hakkı kazandı. Noter huzurunda gerçekleşen çekilişte şu talihliler Tam Cumhuriyet Altını sahibi oldu;

1-Figen HACET

2-Rüstem AYGÜNLÜ

3-Cansu OLGAÇ

4-Havva HALİLSOY

5-Soner ERÇİKA

6-Ruşen ERTOSUN

7-Necmi OZAR

8-Sertaç PİLLİ

9-Kemal ÖZTÜRK

10-Pınar GÜNDÜZ

11-Ömer ÖZGÜNALP

12-Yurdal SENER

13-Ayşe GÜRBÜZ BOŞNAK

14-Tezel EFECAN

15-Sabahat ECEVİT

16-Eylem AÇIKYILDIZ

17-Nurça ONUK

18-Sözay ALKAN

19-Hakan ÖZGULLECİLER

20-Ayşe CEREN USTAM