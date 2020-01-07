F35 istiyor

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in bugün Washington’da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı yüz yüze görüşmenin, gerek Ortadoğu’da, gerek Doğu Akdeniz’deki gelişmeler nedeniyle kritik bir konjonktürde gerçekleşeceği bildirildi. Bu görüşmede Miçotakis’in Yunanistan’ı Balkanlar ve Doğu Akdeniz’de ana istikrar unsuru ve ABD’nin en muteber müttefiki olarak öne çıkararak, ülkesi adına somut avantajlar edinmeye çalışacağına işaret edildi.
Habere göre Miçotakis’in gerek Trump’la, gerek diğer Amerikalı yetkililerle yapacağı görüşmelerin gündeminde Yunan savunma sanayinin F-16 savaş uçaklarının iyileştirilmesi aracılığıyla da ABD’nin işbirliğinde geliştirilmesi bulunuyor. Görüşme masasına ayrıca F35 savaş uçağı alımı ve ABD ile müşterek insansız hava aracı üretimi perspektifleri de konulacak.
Te Nea’ya konuştu
Alithia’ya göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Yunan Ta Nea gazetesine verdiği söyleşide, Türkiye’nin “Doğu Akdeniz’de artık daha dinamik şekilde yayılmacı politika uygulamaya çalıştığını, Libya ile imzaladığı mutabakat ile Deniz Hukuku’nun tamamını reddettiğini ve şantaj metoduyla uluslararası hukuku kendi keyfi yorumuyla dayatmaya çalıştığını” iddia etti.
Rum Yönetimi olarak Türkiye’ye, aralarındaki deniz sınırlarını belirlemek için istişareye çağırdıklarını, birlikte Lahey Adalet Divanı’na gitmeyi de teklif ettiklerini ancak ret cevabı aldıklarını söyleyen Anastasiadis “gerek bölge ülkeleri, gerek AB tarafından alınan önlemler ile Türkiye, belirli bölgelerde hakları reddetme ortamı yaratma hedefini başaramayacak” dedi.
Anastasiadis, EastMed doğal gaz boru hattına imza attıkları Yunanistan ve İsrail ile, Doğu Akdeniz’de keşfedilen doğal zenginliği hem kendi halklarının, hem de Avrupa kıtasının çıkarına değerlendirme ön şartlarını yaratmaya devam edeceklerini söyledi. Rum lider, üçlü görüşmelerle araştırma ayağını finanse eden AB’den ve ABD’den destek bulan bir program oluşturmayı başardıklarını kaydetti.
Türkiye ile zıtlaşma niyeti yok
Bir sıcak olay ihtimalinden endişe duyup duymadığı sorusuna karşılık “Türkiye’nin istediği gerginliğin düşürülmesi için çalışıyoruz” diyen Anastasiadis şunları da ekledi:
“Bildiğiniz gibi, Kıbrıs Cumhuriyeti, kriz ve bölgeyi militarize etme oyunu aracılığıyla Türkiye ile zıtlaşmak niyetine de, imkanına da sahip değildir. Ancak AB üyeliğimiz ve uluslararası sistemdeki konumumuzun sağladığı bütün siyasi ve hukuki olanakları en geniş ölçüde kullanıyoruz. Bunda da istikrarla devam edeceğiz. Kıbrıs Cumhuriyeti Ankara’ya, sınırların ihlal edilmesi halinde bunun ciddi bedelleri olacağı mesajını göndermeye özen gösterdi. Yunanistan ve Kıbrıs hükümetleri istikrarlı ve koordineli şekilde etkin bir caydırıcı mekanizma kurmak istiyor.”
Kıbrıs sorununa da değinen Anastasiadis, Türkiye’nin “çeşitli bahanelerle iki yıldır müzakerelerin başlamasına izin vermediğini” iddia ederek, “müzakerelerin yeniden başlamasına, Türkiye’nin Kıbrıs MEB’indeki tahrikkar faaliyetlerine son vermesi dışında bir şart koşmuyorum” ifadesini kullandı.
kktc de bu kadar mal okuz salak hayasiz serefsiz oldugunuz surece bizde bakin "İsviçre'deymiş gibi yaşayıp Amerika'daymışız gibi harcıyoruz, boyleee polis subayligi benim tosun oglumu durduramaz arayamaz her turlu yasakli mali kisiyi parayi tasiriz ayni rahmetli abim gibi(kokiii) boyleee kanun belrleyiciler bize dava acamaz dokunamazlar tipki salih boyaciki hapisanede yatirtmadigimiz gibi. boyleeeee biz devletin butun kurumlarini kole olarak kullaniriz ailecek muge- mine- tosuncuk- mahrancik-mustafacik-ozlemcik ozogmen- yeni tosunun babasi avradi anasi butun bakanliklarda odeme yapmayik ustune mal mulk calar talan ederik.Boyleeee sana aliene hangi serefsiz hayasiz vatan haini hizmet eder boyleeee yani burasi bizzim cifligimizdir dersin boyleeeee serdar denktas efendi senin baban bu ulkede calisti maasini aldi. ahamda tam boyleeeee burasi krallik degil yavru kus gercek mucahit de rahmetli DR,FAZIL KUCUKTUR. Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun onla beraber sehitlerimize de. aham da tam bir saygi. boyleee sen ve eniklerin avradin burun bokusunuz insanligin yuzkarasi gelmis gecmis isanligin kktcnin tc nin basina bela olmus bi pisliksiniz ve caldiginiz talan ettiginiz fonlayip hortumladiginiz mallari kocanlari devletimize ve sahislara faiziyle iade edeceksiniz. tam da booyyyleeeee Ralph v. Estep wilmington de usa serdar efendinin mugecimin muhasebicisi basinada gulsun erolu oturtmus bu serefsizler. boyleeeee susaan bonusman desene dutarim kendimi kalleciyim boynum donmuyor turbunlere oynuyorum etik buskivusu way beeee bi konus laaa kus beyninle millete devlete dombalak mi attiracani zannettin sen laaan. lavuuukkk zoytari paralari malaria getirecen ucarin kacarin yok oyleeee hele bide kredi kartlari var bunlarin herbirinde numaralari ayni yere gider bide baksan ceplerinde garsona verecek paralari yok boyleeeeeee arkasi yarin kocan mugecim seni hasretle kucakliyorum canim