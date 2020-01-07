‘İşin hakkını veriyor’

MİT'in yeni hizmet binasının açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "MİT Libya'da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor" dedi.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın Ankara Etimesgut'taki yeni hizmet binasının açılış töreninde konuşan Erdoğan, Suriye'de aktif rol oynayan MİT'in sınır ötesi operasyonların başarıya ulaşmasında emeği olduğunu söyledi.

Erdoğan, "MİT şimdi de Libya'da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"İstihbarat, tarihimizde çok önemli bir role sahip olmuştur. Önemli saldırıların önlenmesinde rol almıştır. 2014 yılında teşkilatımızın kanununu baştan sona yenileyerek günümüzün beklentilerine uygun hale getirdik. Ülkemizin ve dünyanın kritik süreçten geçtiği bugünlerde Milli İstihbarat Teşkilatımızın desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Bugün açılışını yaptığımız yeni hizmet binasıyla teşkilatımızın gücü ve imkanı artmıştır.

Dünyanın yeniden yapılanma sürecinden geçiyoruz. Yeni dönemin en büyük tehdidi şüphesiz terördür. Terör örgütleri ülkemize karşı savaş ilan etmiş durumdalar. Bölgemizdeki ülkelerin yaşadığı iç karışıklık ve krizler de başka tehdittir. Suriye krizi göç ve siyasi sonuçları itibarıyla ülkemizi doğrudan ilgilendiriyor. Doğu Akdeniz'deki güç mücadelesi yakın geleceğimiz için çok önemlidir. Değişken tablo karşısında elimiz kolumuz bağlı duramayız. kendi oyun planımızı hayata geçirmeye mecburuz. Böyle bir süreçte Milli İstihbarat Teşkilatımızın bize çok büyük destek sağlıyor.”

Yaptığı işin hakkını veriyor

Erdoğan, MİT’in üzerine düşen görevleri her zaman laikiyle yaptığını ifade ederek, şöyle devam etti:

MİT, son dönemde PKK'nın lider kadrosuna yönelik Kuzey Irak'taki operasyonlarla, kendini en güvende hissettiği yerleri örgütün adeta başına geçirmiştir. Örgüte çok büyük kayıplar verdirildi. Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasında teşkilatımızın (MİT) oynadığı rol, uluslararası düzeyde ülkemizin yüzünü ağartacak mükemmelliktedir. Teşkilatımız FETÖ'nün haberleşme sistemi ByLock'u çözmüştür. Pek çok örgüt mensubunun ülkemize iadesi sağlandı. Suriye krizinin başladığı ilk günden itibaren sahada aktif rol oynayan MİT'in, sınır ötesi harekatlarımızın başarıya ulaşmasında çok büyük emeği var. Şimdi de Libya'da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor.”