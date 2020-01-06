Onur ULAĞ- Hüseyin ÇİÇEK

Trafik kazalarına dikkat çekmek ve ülke genelinde yol güvenliğinin artırılmamasına tepki göstermek amacıyla dün Lefkoşa- Gazimğausa anayolunun Turunçlu kavşağında eylem düzenledi.

Kurudere muhtarının girişimiyle bölge halkı ve muhtarlarının gerçekleştirdiği eylemde Turunçlu kavşağından Ulukışla kavşağına kadar yürüyüş yapıldı.

Ulukışla kavşağında ölümlü kaza olan yere karanfiller bırakıldı ve dualar okundu.

Eyleme, Mağusa Muhtarlar Derneği ve bölge muhtarlarıyla bazı sivil toplum örgütleri ve eski siyasiler de destek verdi.

Eylemde, ‘Hata değil cinayet işliyorlar’, ‘Trafikte ölmek istemiyoruz’, ‘Sorumluluk hepimizindir, analar artık ağlamasın’, ‘Çember istiyoruz…’, ‘Önlem alın yeter’, ‘Trafikte başka canlar gitmesin’ ve ‘Alkollü araç kullanmak cinayettir’ pankart ve dövizleri taşındı.

Turunçlu kavşağı’nda saat 12:00’da toplanan vatandaşlar, bir süreliğine yolu kapattı, civar köylerden muhtarlar, kısa birer konuşma yaptı.

Muhtarlar bölgedeki hız limitinin 50 km’ye indirilmesini ve hız tespit radarlarının, kavşağın 30 metre yakınına çekilmesini istedi.

Şengül: Önlemler alınsın

Kurudere Muhtarı Bülent Şengül, eylemde yaptığı konuşmada, tüm bölge halkına ve destek veren muhtarlara teşekkür ederek, tüm kavşaklarda iyileştirme talep ettiklerini ancak Kurudere – Turunçlu kavşağına dönel kavşak (çember) ve Ulukışla kavşağına da ışıklandırma istediklerini söyledi.

Şengül, kavşağa 70 metre mesafesi olan hız tespit kamerasının 30 metreye çekilmesi ve azami süratin 50 km/s çekilmesini da talep etti.

Yeşilleme: Yollarda can veriyoruz

Mağusa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yeşilleme, yıllardır suçsuz insanların yollarda can verdiğine işaret ederek, 4 kişinin söz konusu yolda yaşamını yitirdiğini, bazılarının da istemeden bu kazalara sebebiyet verdiği için hapiste olduğunu vurguladı.

Yeşilleme, ada genelinde tüm yolların insanların ölmeyeceği şekilde düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Aytürk: Gerekenler yapılmadı

Mormenekşe Muhtarı Saim Aytürk de gelmiş-geçmiş hiçbir hükümetin yollarda gerekli önlemi almadığını ve yol seyrüsefer ücretleri kat be kat yükselmesine rağmen yollara yatırım yapılmadığını savundu.

Mormenekşe’den iki futbolcunun geçtiğimiz yıl yaşamını yitirdiğini ve ailelerinin kan ağladığını söyleyen Aytürk, siyasilere yollar konusunda önlem alma çağrısında bulundu. “Bunu yapamayacaklarsa istifa etsinler” diyen Aytürk, gerekli önlemlerin alınmaması halinde muhtarlar olarak seçimleri boykot edeceklerini de dile getirdi.

Güden:30 yıllık dert

Pile Muhtarı Veysal Güden de 30 yıla aşkın süredir yaşanan kazalardan ders çıkarılıp, önlem alınmadığını ve kimsenin sorumluluk üstlenmediğini söyledi.

Yolların trafik kullanımına yeterince hazırlanmadığını ve insanların trafikte hata yapabileceklerinin hiçbir zaman hesaba katılmadığının altını çizen Güden, siyaset kurumunun yapılabilecekleri yapmak için gayret sarf etmesi, yapamayacaksa da istifa etmesi gerektiğini belirtti.

Naimoğulları: Kaynak yaratılmalı

Eyleme destek veren Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları da herkesin KKTC’deki yollarda her an ölebileceğine dikkat çekti. Naimoğulları, birçok ailenin yollarda eşlerini, akrabalarını ve çocuklarını kaybettiğini söyledi.

Hükümet edenlerin yol güvenliğini önemsemedikleri görüşünü savunan Naimoğulları, Avrupa, Türkiye ve Güney Kıbrıs örneklerine bakmalarını ve gerekirse bazı fonlarda kesintiler yaparak, kaynak yaratmalarını istedi.