Yeni yıla Korhan’la birlikte giren Letafet konukları unutulmaz bir gece yaşadı

Merit Park Letafet Lounge Bar yeni yılı Korhan Saygıner ile karşıladı. Korhan Saygıner, Sezen Aksu’dan Barış Manço’ya uzanan geniş repertuvarı ile seslendirdiği birbirinden güzel parçalar ile coşku dolu bir performans sergiledi.

İki farklı kıyafetle sahneye çıkan Saygıner, şıklığıyla kendisini dinlemeye gelen sevenlerini adeta büyüledi.

Gecede Saygıner’in vokalisti Nejla Aykılıç başarılı bir şekilde seslendirdiği ‘’Yaramızda Kalsın’’ parçası ve şık görüntüsüyle büyük beğeni topladı.

Yılbaşında da eşini yalnız bırakmayan Türkiye’nin güzel oyuncusu ve program sunucusu Zuhal Topal, arkadaşlarıyla birlikte Letafet Lounge Bar konukları arasındaydı. Saygıner’in daveti üzerine sahnede beraber romantik bir parça seslendiren çift, dinleyenlerine romantik dakikalar yaşattı.

Letafet Lounge Bar’da yaklaşık iki buçuk saat sahne alan başarılı sanatçı, hareketli parçalar ile tempoyu tüm gece yüksek tuttu.

Korhan Saygıner ile Letafet Lounge Bar konukları, 10’dan geriye sayarak coşkuyla 2020’yi karşıladı. Unutulmayacak bir yılbaşı gecesi yaşayan dinleyiciler, geç saatlere kadar konserin tadını çıkardılar.